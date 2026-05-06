Tesla sta cercando di ottenere l’approvazione dell’Unione Europea per la sua tecnologia di guida autonoma, chiamata Fsd. Il sistema di assistenza alla guida del marchio, sviluppato da Elon Musk, è già stato approvato in alcuni Paesi bassi. Tuttavia, il processo di autorizzazione a livello europeo incontra diverse difficoltà e ostacoli che devono ancora essere superati. La decisione potrebbe influenzare l’uso commerciale del sistema in altri paesi dell’UE.

Il 10 aprile 2026 l'Rdw (ente olandese che si occupa di questioni relative al traffico e in generale ai veicoli stradali) ha approvato l'utilizzo del sistema Fsd "Supervised" (Full Driving System) di Tesla sulle strade e autostrade dei Paesi Bassi. Un passo importante per l'azienda di Musk, il cui obiettivo dichiarato è di ottenere l'approvazione nell'Unione europea intera. A proporre la l'estensione dell'uso del sistema di assistenza alla guida del marchio americano in tutta l'Ue sarà proprio l'Rdw, che ha conferito l'autorizzazione dopo diciotto mesi di test in pista e su strade pubbliche....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla cerca l'approvazione Ue per la guida autonoma, ma gli ostacoli sono tanti

LA VERA GUIDA AUTONOMA DI TESLA

Notizie correlate

Guida autonoma, Tesla incassa il primo sì nella UeIl sistema di guida autonoma supervisionata di Tesla è stato autorizzato nei Paesi Bassi: si tratta del primo Paese europeo per il marchio di Elon...

Tesla FSD sbarca in Europa: la guida autonoma sfida le strade stretteIl sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla ha superato i rigorosi test dell’autorità olandese RDW, segnando un punto di svolta per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il percorso di Tesla verso l'approvazione del Full Self-Driving in Europa; Guida autonoma supervisionata: il caso Tesla arriva al Senato; Le azioni Tesla salgono dopo l'approvazione da parte degli azionisti del compenso da 158 miliardi di dollari per Musk; Quando arriva il Tesla FSD in Europa (e quali sono i dubbi).

Tesla, mail mostrano scetticismo Ue su tecnologia guida autonoma5 maggio (Reuters) - L’AD di Tesla Elon Musk è fiducioso che l’Unione europea dia presto il via libera al sistema Full Self-Driving (Fsd) della casa automobilistica, ma alcune e-mail delle autorità ... it.investing.com

Tesla, il sistema FSD avanza in tutta EuropaOggi a Bruxelles si discute la richiesta di Tesla di approvazione della sua tecnologia FSD supervisionata in tutta l'Unione Europea ... formulapassion.it

Bellissima TESLA cucciola di pittbull di 5 mesi in cerca di una famiglia. E' dolcissima, vivace ma ubbidiente, si relaziona molto bene con gli altri animali . Vaccinata e microchippata, si trova in provincia di Taranto adottabile nelle regioni del centro e del nord. P - facebook.com facebook