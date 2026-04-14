Tesla FSD sbarca in Europa | la guida autonoma sfida le strade strette

Il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla ha ottenuto l’approvazione dell’autorità olandese RDW dopo aver superato i test effettuati in circa diciotto mesi di verifiche sul campo. L’azienda ha annunciato che il sistema sarà reso disponibile in Europa, affrontando le sfide delle strade strette e delle normative locali. La decisione rappresenta un passo importante nell’introduzione delle tecnologie di guida automatica nel continente.

Il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla ha superato i rigorosi test dell’autorità olandese RDW, segnando un punto di svolta per la mobilità automatizzata in Europa dopo diciotto mesi di verifiche sul campo. Questo traguardo tecnologico, ottenuto nei Paesi Bassi, dimostra che l’intelligenza artificiale basata sulla visione artificiale è in grado di gestire la complessità delle strade europee, aprendo la strada a possibili implementazioni in nazioni come Italia, Francia e Germania. L’efficacia del software nei contesti stradali più complessi. Le prove condotte recentemente hanno messo in luce una capacità di gestione dello spazio dinamico che sfida le precedenti convinzioni degli analisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla FSD sbarca in Europa: la guida autonoma sfida le strade strette Leggi anche: Tesla FSD v14.3: guida più fluida e reattiva grazie al nuovo MLIR Tesla Cybercab: 14 incidenti ogni 92.000 km, la guida autonoma è piùTesla Cybercab: La Guida Autonoma Affronta la Realtà dei Test su Strada Il debutto del primo Tesla Cybercab, uscito dalla Gigafactory in Texas,...