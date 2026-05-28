Un uomo ha accoltellato e ferito tre persone in quello che le autorità hanno definito un "atto di terrorismo" nella stazione ferroviaria di Winterthur, non lontano da Zurigo. L'assalitore, N.D., 31 anni, nato in Svizzera ma di origine turca, è stato arrestato dalla polizia. Era già finito sotto l'attenzione delle autorità nel 2015 per aver distribuito propaganda dell'Isis. Aveva inoltre già scontato una pena detentiva. Nei giorni scorsi, era stato portato in una struttura psichiatrica dopo aver chiamato il numero di emergenza della polizia e aver fatto "commenti confusi", ma è stato dimesso mercoledì dopo che un medico ha stabilito che non era pericoloso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svizzera, jihadista turco grida "Allah Akbar" e accoltella tre persone

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