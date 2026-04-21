Incidente a Torino Madonna del Pilone | scontro tra auto e scooter traffico nel caos

Un incidente si è verificato questa mattina in corso Casale, a Torino, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per accertare la dinamica e gestire la viabilità. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico, causando rallentamenti e congestioni nella zona del Madonna del Pilone. Al momento non ci sono dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, in corso Casale a Torino. Nello scontro, avvenuto all'altezza del supermercato Carrefour (nel tratto compreso tra gli incroci con via Casalborgone e via Morazzone), sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e uno.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Torino Parella: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata in carreggiata. Traffico nel caosUn incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, all'incrocio tra via Zumaglia e via Medici a Torino. Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto e un furgone, traffico nel caosTangenziale nel caos nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente a Torino Madonna del Pilone: scontro tra auto e scooter, traffico nel caos; Incidente durante la festa per la Madonna delle Galline a Pagani: pedoni travolti da un'auto; Terribile incidente: donna investita da veicolo pirata, morta. Incidente a Torino Madonna del Pilone: scontro tra auto e scooter, traffico nel caosUn incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, in corso Casale a Torino. Nello scontro, avvenuto all'altezza del supermercato Carrefour (nel tratto compreso ... torinotoday.it Maxi incidente sulla tangenziale nord di Torino: dieci veicoli coinvolti, traffico in tilt per i tifosi diretti allo StadiumUn impatto a catena, il traffico paralizzato e una domenica pomeriggio trasformata in un lungo imbuto di lamiere e sirene. È questo lo scenario che si è presentato lungo la tangenziale nord di Torino, ... giornalelavoce.it Torino - Chiesa della Madonna di Campagna Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook