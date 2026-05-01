A Termoli, il sindaco ha convocato un consiglio comunale in via d’urgenza per discutere dei tagli regionali all’emodinamica. La decisione arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate dalla comunità locale riguardo alla riduzione dei servizi sanitari dedicati a questa specializzazione. La riunione, prevista a breve, coinvolgerà i rappresentanti dell’amministrazione comunale e altri membri del consiglio.

? Cosa sapere Il sindaco Nicola Balice convoca consiglio d'urgenza a Termoli contro i tagli regionali.. Il nuovo piano sanitario rischia di chiudere l'emodinamica dell'ospedale San Timoteo.. Il sindaco Nicola Balice e la maggioranza del Comune di Termoli hanno convocato un consiglio comunale monotematico d’urgenza per opporsi al nuovo Programma Operativo Regionale per la Sanità che minaccia l’Emodinamica dell’ospedale San Timoteo. La decisione della politica locale nasce come reazione immediata alle ultime comunicazioni riguardanti la pianificazione sanitaria regionale, che sembrano mettere a rischio un servizio vitale per l’intera area costiera e l’entroterra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: consiglio d’urgenza contro i tagli all’emodinamica

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