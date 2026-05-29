Terminati i lavori di recupero Pnrr all' ex serbatoio dell' acquedotto sulle mura

La Prima Commissione consiliare permanente del comune di Pisa ha effettuato un sopralluogo presso l'ex serbatoio dell'acquedotto, situato lungo il camminamento delle mura urbane vicino a piazza delle Gondole. L'intervento di recupero, finanziato tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è stato completato. Non sono stati forniti dettagli sui lavori o sui tempi di utilizzo futuro dell'area.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio dei progetti Pnrr, la Prima Commissione consiliare permanente del comune di Pisa ha svolto un sopralluogo presso l'ex serbatoio dell'acquedotto situato lungo il camminamento delle mura urbane all'altezza di piazza delle Gondole."L'edificio, un tempo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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