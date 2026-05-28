In azione il drone subacqueo di Hera 200mila euro per il potenziamento del serbatoio dell’acquedotto del Monte

Notizia in breve

Un drone subacqueo di Hera è stato impiegato per il potenziamento del serbatoio dell’acquedotto del Monte di Cesena. L’intervento, dal costo di circa 200.000 euro, ha migliorato l’affidabilità e l’efficienza dell’impianto. L’operazione fa parte di un progetto di revamping volto a mantenere e potenziare le infrastrutture idriche della zona. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o dettagli tecnici dell’intervento.