In azione il drone subacqueo di Hera 200mila euro per il potenziamento del serbatoio dell’acquedotto del Monte
Un drone subacqueo di Hera è stato impiegato per il potenziamento del serbatoio dell’acquedotto del Monte di Cesena. L’intervento, dal costo di circa 200.000 euro, ha migliorato l’affidabilità e l’efficienza dell’impianto. L’operazione fa parte di un progetto di revamping volto a mantenere e potenziare le infrastrutture idriche della zona. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o dettagli tecnici dell’intervento.
Il serbatoio idrico del Monte di Cesena torna al centro dell’attenzione grazie a un intervento di revamping che ne ha incrementato affidabilità ed efficienza. L’impianto è stato visitato questa mattina dall’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza del Comune di Cesena Andrea Bertani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Santa Maria a Monte: dalla Regione 200mila euro per la riqualificazione del parcheggio dell'asiloLa Regione Toscana ha stanziato 200mila euro per la riqualificazione del parcheggio dell’asilo nido di Santa Maria a Monte.
Completati i lavori di Hera per il potenziamento delle reti fognarie nella frazione di LinaroSono stati conclusi i lavori di potenziamento delle reti fognarie nella frazione di Linaro, realizzati da Heratech, società di ingegneria...
Guerra, il drone che fa paura anche a Putin. Ecco Valkyria in azioneSulla periferia meridionale di Bakhmut, dove la guerra si combatte ormai anche a distanza di chilometri e attraverso gli occhi delle macchine, i militari della 26esima Brigata di Artiglieria ucraina ... affaritaliani.it
Il drone subacqueo Hydrone-W di Saipem in azione: supporterà la nuova nave oceanografica Arcadia di ISPRASaipem, gruppo ingegneristico italiano attivo a livello globale nei servizi per l’energia e le infrastrutture offshore, ha ottenuto dal cantiere genovese T. Mariotti l’incarico per la fornitura di ... repubblica.it