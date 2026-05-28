In azione il drone subacqueo di Hera 200mila euro per il potenziamento del serbatoio dell’acquedotto del Monte

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone subacqueo di Hera è stato impiegato per il potenziamento del serbatoio dell’acquedotto del Monte di Cesena. L’intervento, dal costo di circa 200.000 euro, ha migliorato l’affidabilità e l’efficienza dell’impianto. L’operazione fa parte di un progetto di revamping volto a mantenere e potenziare le infrastrutture idriche della zona. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o dettagli tecnici dell’intervento.

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Il serbatoio idrico del Monte di Cesena torna al centro dell’attenzione grazie a un intervento di revamping che ne ha incrementato affidabilità ed efficienza. L’impianto è stato visitato questa mattina dall’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza del Comune di Cesena Andrea Bertani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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