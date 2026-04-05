Rifacimento superfici interne e nuovi pavimenti | terminati lavori in scuola dell’infanzia

Da brindisireport.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 31 marzo, la cucina della scuola dell’infanzia di via Trieste ha ripreso regolarmente le attività dopo i lavori di rifacimento delle superfici interne e l’installazione di nuovi pavimenti. I lavori sono stati conclusi, rendendo l’ambiente più sicuro e funzionale per gli studenti e il personale scolastico. L’intervento ha coinvolto le superfici interne della struttura, migliorandone l’aspetto e la funzionalità.

I lavori in via Trieste a Latiano sono stati avviati dopo prescrizioni dell’Asl: hanno riguardato l'adeguamento igienico-sanitario e non solo LATIANO - Da martedì 31 marzo la cucina del plesso della scuola dell’infanzia di via Trieste è tornata pienamente operativa, al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha restituito alla comunità scolastica uno spazio moderno, sicuro e funzionale. È quanto si legge in una nota del Comune di Latiano, pubblicata ieri, 4 aprile, sul sito ufficiale dell'ente. I lavori, avviati a seguito delle prescrizioni dell’Asl, hanno riguardato inizialmente interventi mirati... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Riqualificazione della scuola dell'infanzia: avanzano i lavori di ampliamentoCAROVIGNO - I lavori presso l'edificio scolastico "Elisabetta Dentice di Frasso", a Carovigno, sono ormai in fase di completamento.

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