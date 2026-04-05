Da martedì 31 marzo, la cucina della scuola dell’infanzia di via Trieste ha ripreso regolarmente le attività dopo i lavori di rifacimento delle superfici interne e l’installazione di nuovi pavimenti. I lavori sono stati conclusi, rendendo l’ambiente più sicuro e funzionale per gli studenti e il personale scolastico. L’intervento ha coinvolto le superfici interne della struttura, migliorandone l’aspetto e la funzionalità.

I lavori in via Trieste a Latiano sono stati avviati dopo prescrizioni dell’Asl: hanno riguardato l'adeguamento igienico-sanitario e non solo LATIANO - Da martedì 31 marzo la cucina del plesso della scuola dell’infanzia di via Trieste è tornata pienamente operativa, al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha restituito alla comunità scolastica uno spazio moderno, sicuro e funzionale. È quanto si legge in una nota del Comune di Latiano, pubblicata ieri, 4 aprile, sul sito ufficiale dell'ente. I lavori, avviati a seguito delle prescrizioni dell’Asl, hanno riguardato inizialmente interventi mirati... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Riqualificazione della scuola dell'infanzia: avanzano i lavori di ampliamentoCAROVIGNO - I lavori presso l'edificio scolastico "Elisabetta Dentice di Frasso", a Carovigno, sono ormai in fase di completamento.

Argomenti più discussi: Rifacimento superfici interne e nuovi pavimenti: terminati lavori in scuola dell’infanzia; Chiesa della Spina: iniziati i lavori di restauro per un investimento complessivo di 175mila euro; Recupero sottotetti: il Consiglio di Stato chiarisce quando l’intervento diventa ristrutturazione edilizia e variazione essenziale, con obbligo di permesso di costruire e rischio demolizione.; Stiferite per il recupero sostenibile della copertura del Palazzaccio.

Dopo il rifacimento delle coperture, l’ampliamento della sede Alba entra nella fase energetica con l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulle nuove superfici. Sono stati installati 1.312 moduli FuturaSun da 450 W, per una potenza complessiva di 590 kWp. Il facebook