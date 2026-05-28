Due persone sono rimaste intrappolate in una casa a Merine dopo un tentativo di furto, avvenuto in via Mameli intorno alle 20 di ieri sera. I ladri si sono barricati all’interno dell’abitazione, circondati da una folla che chiedeva di lasciarli ai residenti. Non ci sono state segnalazioni di feriti o arresti, e le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

Ladri barricati in una casa dopo un tentativo di furto, in via Mameli a Merine. Intorno alle 20 di ieri sera - mercoledì 27 maggio - in due sono rimasti "intrappolati" dentro l' abitazione perchè scoperti, mentre una folla di cittadini li attendeva fuori. Momenti di altissima tensione, numerosi i furti che negli ultimi mesi si sono verificati a Merine, ma anche a Lizzanello e Cavallino. "Siamo esasperati, chiediamo più controlli" ha commentato qualche residente. Sul posto i carabinieri e diverse pattuglie che dopo diverse ore sono riusciti ad uscire dall'abitazione per condurre i due malviventi in caserma. Sembrerebbe che un terzo complice, forse rimasto a controllare per strada, sia riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tentato furto a Merine: ladri barricati in casa e circondati dalla folla. «Lasciateli a noi»

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