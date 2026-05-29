Durante la serata a Merine, frazione di Lizzanello, alcuni uomini hanno tentato un furto, ma sono stati fermati dalla folla. La situazione è diventata rapidamente tesa e violenta, con i residenti che hanno impedito l’allontanamento dei sospetti. I malviventi sono rimasti intrappolati fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno poi gestito la scena. Non ci sono stati feriti o altre conseguenze immediate.

Una serata di paura, rabbia e tensione crescente ha sconvolto i residenti di Merine, frazione del comune di Lizzanello, dove un tentativo di furto si è trasformato in un episodio ad altissima tensione. Due uomini, sorpresi all’interno di un’abitazione mentre cercavano di mettere a segno un colpo, sono rimasti bloccati dentro la casa senza possibilità di fuga, mentre all’esterno iniziavano a radunarsi decine di cittadini esasperati dai continui furti avvenuti negli ultimi mesi nella zona. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 27 maggio, intorno alle ore 20, in via Mameli a Merine. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione convinti probabilmente di poter agire indisturbati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tentano il furto ma restano intrappolati: la folla si fa giustizia da sola

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