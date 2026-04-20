Inseguimento a Ostia tentano la fuga con la droga ma restano intrappolati nel traffico

A Ostia, due uomini sono stati fermati dalla polizia dopo un inseguimento in auto. Durante il tentativo di fuga, sono rimasti intrappolati nel traffico e sono stati arrestati per resistenza. La perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nascoste nel veicolo. La polizia ha confermato l’arresto e il sequestro della droga.

In fuga su un'auto sono rimasti bloccati nel traffico. È successo a Ostia, dove la polizia ha prima arrestato i due amici per resistenza e poi scoperto il motivo della loro fretta, della droga nascosta nella vettura. Sono stati gli agenti del X distretto Lido a fermare i due fuggitivi.In.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Rubano un quintale di rame. Sorpresi nel cantiere tentano la fuga. Lungo inseguimento: due arrestiUn inseguimento ad alta tensione sulle strade della Valdichiana si è concluso con l’arresto di due uomini, di 50 e 43 anni, accusati di furto... Tentano la fuga e lanciano la droga dal finestrino dell'auto: carabinieri bloccano due fratelliSottoposti ad una perquisizione, i carabinieri hanno scovato un involucro in carta alluminio, contenente 13 grammi di marijuana, nascosto da uno dei... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Laurentina, officina clandestina: scovato cimitero di auto rubate; Fuga contromano sulla Tuscolana: tre poliziotti feriti e due auto travolte in un inseguimento ad alta tensione; Ostia, speronano l'auto della polizia dopo l'inseguimento, ma restano incastrati nel traffico: arrestati. Roma, blitz antidroga a Ostia: 5 arresti dopo un inseguimento sul litorale. Scoperta una casa usata come base dello spaccioControlli della Polizia di Stato sul litorale romano: fermati pusher e ricercati, sequestrati cocaina, hashish e migliaia di euro in contanti ... affaritaliani.it Notte movimentata, inseguimento e arresti .. - facebook.com facebook G2 all’inseguimento con un buon 68% di crossisti e il buon Emiel che andava come una elica fine stagione ma non ha fatto il mondiale solo per essere pronto x questo momento. Andiamo #crossisboss #amstel x.com