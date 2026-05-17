Si discute spesso di incidenti stradali e di chiari segnali di allarme, ma questa volta si parla di un episodio che ha coinvolto un veicolo e una folla, senza che ci siano state auto autonome in azione. La questione riguarda un episodio in cui non si è trattato di un’automobile che si muoveva senza conducente, ma di un evento che ha suscitato attenzione e domande sulla sicurezza e sulla gestione delle situazioni di emergenza. I dettagli sono ancora in fase di chiarimento e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Era solo questione di tempo. I lettori di questo giornale arrivano preparatissimi all'appuntamento con la tragedia. Terribile, ma per noi tutt'altro che imprevedibile. In un battito di ciglia, ieri tutti abbiamo rivissuto e ripensato a venticinque anni di attentati, dalle Torri Gemelle al treno di Madrid, dalla metro di Londra a Charlie Hebdo, passando per il Bataclan, fino alle scie di sangue ancora caldo e recente. E ieri è toccato a Modena, mettendo per lo meno in dubbio il mito dell'Italia esente dalla furia dei soliti noti. Da ieri i media si affrettano a precisare che il responsabile della tentata strage è un cittadino italiano (sì, ma di seconda generazione, con origini marocchine), uno squilibrato, e così via. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Solo i sonnambuli diranno "auto sulla folla". Non si è guidata da sola...

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