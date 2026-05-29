Tenta di far ripartire l’auto della figlia si sente male e stramazza al suolo Allarmata anche la ragazza ha un malore
Un uomo ha tentato di far ripartire l’auto della figlia, ma si è improvvisamente sentito male e è caduto a terra. La ragazza, presente sul posto, ha anche lei avuto un malore e si è accasciata. L’episodio si è verificato nei pressi di un’area residenziale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato entrambi in ospedale. Le condizioni di salute delle due persone non sono ancora state rese note.
Colli al Metauro, 29 maggio 2026 – Colto da malore mentre tenta di far ripartire l’auto della figlia. Panico al distributore Tamoil, sulla vecchia Flaminia, nella frazione di Calcinelli di Colli al Metauro. Sono circa le 20,30 quando una donna si ferma per fare il pieno. Ma al momento di ripartire, la sua Audi station wagon non ne vuol sapere di rimettersi in moto. Così la donna chiama il padre, di 50 anni, che vive nelle vicinanze, il quale poco dopo arriva nella stazione di servizio. L’uomo tenta di spingere la vettura, ma dopo alcuni sforzi stramazza a terra privo di sensi. Sul posto giunge una prima ambulanza, che gli presta soccorso, e poi una seconda con un medico a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mr. Akbar kicked Parvin out of the house, but a few minutes later this scary thing happened!
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