Tenta di far ripartire l’auto della figlia si sente male e stramazza al suolo Allarmata anche la ragazza ha un malore

Notizia in breve

Un uomo ha tentato di far ripartire l’auto della figlia, ma si è improvvisamente sentito male e è caduto a terra. La ragazza, presente sul posto, ha anche lei avuto un malore e si è accasciata. L’episodio si è verificato nei pressi di un’area residenziale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato entrambi in ospedale. Le condizioni di salute delle due persone non sono ancora state rese note.