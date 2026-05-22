Un uomo anziano si è sentito male all’interno di un supermercato di Bergamo, mentre si trovava nel punto vendita. Dopo il ricovero per sottoporsi ad accertamenti medici, le forze dell’ordine e i dipendenti del negozio si sono occupati di supportare la moglie rimasta sola a casa. In particolare, sono state consegnate alla donna la spesa fatta durante la visita e le chiavi dell’auto lasciata nel parcheggio del supermercato. La vicenda si è svolta nella zona di via Buttaro.

LA STORIA. L’anziano si è sentito male all’MD di via Buttaro, a Bergamo. Dopo il ricovero per gli accertamenti, polizia e dipendenti del market si sono attivati per aiutare la donna rimasta sola in casa riportandogli la spesa e l’auto rimasta nel parcheggio del supermercato. Un gesto di umanità e collaborazione che ha fatto la differenza in un momento di grande difficoltà. È accaduto al supermercato MD di via Buttaro, a Bergamo, dove un anziano è stato colto da un malore subito dopo aver terminato la spesa insieme alla moglie. La donna ha immediatamente contattato il 112 Nue spiegando quanto accaduto. La situazione ha destato subito preoccupazione tra i presenti: clienti e dipendenti del supermercato non hanno esitato a intervenire, prestando i primi aiuti e allertando i soccorsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Anziano si sente male al supermercato, dopo i soccorsi gli agenti vicino alla moglie: consegnano spesa e auto a casa della coppia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AII signed the divorce papers with smile, making my comeback as a business queen!

Sullo stesso argomento

Il marito si sente male al supermercato, la polizia aiuta la moglie a riportare a casa auto e spesaUn gesto di attenzione, umanità e collaborazione che ha permesso di sostenere una coppia di anziani in un momento di grande difficoltà.

Leggi anche: Salerno, anziano si sente male in via Dalmazia: soccorsi sul posto

Anziano si sente male al supermercato, dopo i soccorsi gli agenti vicino alla moglie: consegnano spesa e auto a casa della coppiaL’anziano si è sentito male all’MD di via Buttaro, a Bergamo. Dopo il ricovero per gli accertamenti, polizia e dipendenti del market si sono attivati per aiutare la donna rimasta sola in casa riportan ... ecodibergamo.it

Si sente male durante l'escursione, anziano soccorso sul Monte Grande ift.tt/K1arxZ6 ift.tt/fFMeZmB x.com

Borgosatollo: anziano si sente male per strada, non c’è stato nulla da fareCome riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 11.38 in via Roma 85. L’anziano, 82 anni, si trovava per strada quando ha accusato un mal ... primabrescia.it