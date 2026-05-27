Si sente male in spiaggia e perde i sensi ragazza trasportata in ospedale FOTO
Una ragazza si è sentita male in spiaggia e ha perso i sensi. È stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. Il malore si è verificato durante le prime ore del pomeriggio, mentre il grande caldo, anche a maggio, attirava numerosi bagnanti. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite. La ragazza è stata assistita dai soccorritori e ora si trova sotto osservazione.
Il grande caldo già estivo, anche se siamo ancora a maggio, ha fatto sì che già in molti si siano riversate in spiaggia per prendere la classica tintarella.Ma le alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, possono portare a cali di zuccheri con conseguente pressione bassa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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