Il governo ha deciso di rinviare la richiesta di derogare al Patto di stabilità per aumentare i fondi sulla difesa. La premier ha annunciato che si prepara a ridurre le spese militari previste, mentre si scontra con le istituzioni europee sulla questione. La decisione arriva in un momento di tensione sui prestiti per il riarmo. La posizione italiana si scontra con le richieste di Bruxelles, che chiedono di rispettare gli impegni di bilancio.

Giorgia Meloni decide di ingaggiare un braccio di ferro con l’Europa sulla richiesta di allargare all’energia la deroga al Patto di stabilità sulla difesa. Richiesta finora rispedita al mittente. Le uniche aperture di Bruxelles sono state sui fondi di Coesione o sulla rimodulazione degli ultimi fondi del Pnrr. Nella lettera a Ursula von der Leyen, datata 17 maggio e di cui si attende la risposta il 3 giugno, la premier ha minacciato che, in caso di mancata deroga alle spese per la crisi energetica, l’attivazione del programma Safe da parte dell’Italia potrebbe non esserci. E così ora Meloni traduce in pratica il ricatto di quanto va dicendo da settimane e di quanto ha messo nero su bianco nell’inedita lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tensioni sui prestiti per il riarmo, Meloni rimanda e prepara la sforbiciata

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