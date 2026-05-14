Sapienza Leone XIV | ‘Il riarmo europeo alimenta tensioni e insicurezza
Una recente dichiarazione proveniente da un rappresentante di un'università pubblica ha evidenziato che il piano ReArm Europe potrebbe portare a un aumento della spesa militare a discapito dei settori della salute e dell’istruzione. La stessa figura ha sottolineato come l’uso di tecnologia bellica avanzata possa mettere a rischio la dignità delle popolazioni coinvolte nelle operazioni militari. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di analisi sulle conseguenze di politiche di riarmo in Europa.
? Domande chiave Come influisce il piano ReArm Europe sulla spesa per salute e istruzione?. Perché la tecnologia bellica minaccia la dignità delle popolazioni coinvolte?. Chi sono le élite che traggono profitto dalle nuove strategie militari?. Come possono i docenti proteggere la coscienza dei giovani dal linguaggio bellico?.? In Breve Discorso tenuto giovedì 14 maggio 2026 presso l'Università La Sapienza di Roma.. Critica al piano ReArm Europe per il sott?? di risorse a salute ed educazione.. Richiamo ai conflitti in Ucraina, Gaza, Libano e Iran legati alle nuove tecnologie.. Esortazione ai docenti della Sapienza a integrare la formazione tecnica con la carità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Papa Leone XIV alla Sapienza: il duro attacco al riarmo conquista gli studenti
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Un duro monito contro il riarmo globale e l’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale. Papa Leone XIV, in visita all’Università Sapienza di Roma, ha richiamato il tema delle spese militari mondiali, sottolineando la forte crescita registrata nell’ultimo anno, sopr facebook
Papa Leone XIV alla Sapienza: sette secoli di rapporti tra Papato e ateneo romano reddit