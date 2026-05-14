Sapienza Leone XIV | ‘Il riarmo europeo alimenta tensioni e insicurezza

Una recente dichiarazione proveniente da un rappresentante di un'università pubblica ha evidenziato che il piano ReArm Europe potrebbe portare a un aumento della spesa militare a discapito dei settori della salute e dell’istruzione. La stessa figura ha sottolineato come l’uso di tecnologia bellica avanzata possa mettere a rischio la dignità delle popolazioni coinvolte nelle operazioni militari. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di analisi sulle conseguenze di politiche di riarmo in Europa.

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