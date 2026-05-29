Tennis il MTA Pro Team è campione regionale Under 12

Il MTA Pro Team ha vinto il titolo regionale Under 12. Le due giocatrici che hanno dominato il set decisivo sono state le protagoniste della vittoria. La squadra di Baldoni ha battuto il Montanari in finale, riuscendo a prevalere nel punteggio decisivo.

? Domande chiave Chi sono le due campionesse che hanno dominato il set decisivo?. Come ha fatto il team di Baldoni a battere il Montanari?. Quale stella del tennis mondiale ispira il percorso di queste atlete?. Chi affronterà le vincitrici nelle prossime sfide per il titolo individuale?.? In Breve Mezzelani batte Rondina 6-1 7-5 e Di Concetto vince 6-0 6-0.. Coach Alberto Baldoni guida il gruppo con Coppari, Varani e Mazzola.. Il successo conferma il percorso del club che ospita Jennifer Ruggeri, numero 267 WTA.. Prossimi appuntamenti a Jesi per i titoli regionali di singolare under 12.. Il campo in cemento del Centro Sportivo MTA di Jesi ha sancito la vittoria della squadra locale nel campionato regionale a squadre under 12, dopo il netto successo per 2-0 contro il C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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