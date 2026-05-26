Tennis l’MTA Pro Team conquista il titolo marchigiano Under 12
La squadra jesina del MTA Pro Team ha vinto il campionato regionale Under 12, battendo in finale il C. per 2-0. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli incontri. La vittoria consente alla squadra di conquistare il titolo marchigiano. La finale si è giocata in una giornata di sole, con i giocatori che hanno dato il massimo. Nessun altro dettaglio sulla manifestazione o sui singoli match.
La squadra jesina del MTA Pro Team si aggiudica il campionato regionale a squadre Under 12, battendo in finale per 2-0 il C.S. Montanari di Porto d’Ascoli. In campo ieri mattina, sul cemento del Centro Sportivo MTA, Anna Mezzelani e Penelope Di Concetto (campionessa regionale in carica), guidate. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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