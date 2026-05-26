Tennis l’MTA Pro Team conquista il titolo marchigiano Under 12

Notizia in breve

La squadra jesina del MTA Pro Team ha vinto il campionato regionale Under 12, battendo in finale il C. per 2-0. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli incontri. La vittoria consente alla squadra di conquistare il titolo marchigiano. La finale si è giocata in una giornata di sole, con i giocatori che hanno dato il massimo. Nessun altro dettaglio sulla manifestazione o sui singoli match.