Tennis l’MTA Pro Team conquista il titolo marchigiano Under 12

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra jesina del MTA Pro Team ha vinto il campionato regionale Under 12, battendo in finale il C. per 2-0. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli incontri. La vittoria consente alla squadra di conquistare il titolo marchigiano. La finale si è giocata in una giornata di sole, con i giocatori che hanno dato il massimo. Nessun altro dettaglio sulla manifestazione o sui singoli match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La squadra jesina del MTA Pro Team si aggiudica il campionato regionale a squadre Under 12, battendo in finale per 2-0 il C.S. Montanari di Porto d’Ascoli. In campo ieri mattina, sul cemento del Centro Sportivo MTA, Anna Mezzelani e Penelope Di Concetto (campionessa regionale in carica), guidate. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torneo delle Regioni, l'Abruzzo under 17 è campione d'Italia e conquista il quinto titolo nazionale dopo 12 anni dall'ultimoL'Abruzzo under 17 si è aggiudicato il titolo nazionale al Torneo delle Regioni, battendo in finale il Friuli Venezia Giulia con un risultato di 4-0.

12 opere vincenti: 520mila euro per il cinema marchigianoLa Fondazione Marche Cultura ha annunciato le dodici opere che hanno ottenuto il sostegno nel secondo bando regionale dedicato alle produzioni...

Si parla di: Jesi / Tennis: Mta Pro Team under 12 campione regionale; Tennis: brillano le ragazze dell'MTA Pro Team, sono campionesse regionali U12.

pro team tennis l mta proTennis, l’MTA Pro Team conquista il titolo marchigiano Under 12Per il team leoncellino una grande soddisfazione, frutto di un lavoro costante a tutti i livelli sulle numerose ragazze e ragazzi impegnati nell’attività agonistica ... anconatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web