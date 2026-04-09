Il fenomeno dell’usura sta interessando molte famiglie nella regione, coinvolgendo anche lavoratori pubblici e privati con redditi bassi. Le situazioni di difficoltà economica portano spesso le persone a rivolgersi a prestiti illegali, aggravando ulteriormente i debiti. Al momento, si parla di una problematica diffusa che ha ripercussioni sulla vita quotidiana di numerose famiglie, creando tensioni e difficoltà di gestione finanziaria.

Perugia, 9 aprile 2026 – L’usura nella nostra regione è un fenomeno piuttosto diffuso: una “piaga” che tocca anche molte famiglie, impiegati sia pubblici che privati nella fascia di reddito dai 1.200 ai 1.800 euro. A lanciare l’allarme è Fausto Cardella, presidente della Fondazione regionale per la prevenzione dell’Usura. L’ex magistrato ha tracciato un quadro della situazione a margine della presentazione del premio di laurea per tesi sui temi dell’usura e del sovraindebitamento, bandito in collaborazione con Università degli Studi di Perugia e Università per Stranieri. Cardella ha rilevato che “fino ad ora non c’è un’usura di tipo mafioso. Abbiamo quella comune, alla quale le persone a volte sono costrette perché il credito legale gestito dalle banche viene loro precluso per vari motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Famiglie sul lastrico per i debiti: “L’usura piaga sociale da estirpare”. Le Università scendono in campo

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La circolare allegata intende fornire alle famiglie un quadro chiaro e trasparente circa le modalità di gestione dell’uso dello smartphone durante le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento d’Istituto e dei principi del sistema disciplinare sco… x.com