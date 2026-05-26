Contrasto alla ludopatia | arriva ' La tenda del buon gioco' della Caritas

Domenica 31 maggio, tra le 16 e le 19, in piazza dei Miracoli a Pisa si terrà ‘La tenda del buon gioco’, un evento promosso dalla Caritas diocesana. L'iniziativa è aperta a tutti e si svolge in un luogo simbolico, con l’obiettivo di contrastare la ludopatia. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge nel pomeriggio, offrendo uno spazio dedicato alla sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo problematico.

Domenica 31 maggio, dalle ore 16 alle 19, la splendida cornice di piazza dei Miracoli a Pisa ospiterà ‘La tenda del buon gioco’, l'iniziativa ad ingresso libero promossa dalla Caritas diocesana di Pisa.L'evento si inserisce nell'ambito della campagna nazionale ideata da Caritas italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Contrasto alla ludopatia, dalla Regione Calabria un piano da oltre 18 milioni per prevenzione e curaLa Regione Calabria ha approvato un piano da oltre 18 milioni di euro per affrontare il problema della ludopatia.

Caserta: incontro su ludopatia, gioco d’azzardo e uso consapevole del denaroA Caserta si è tenuto un incontro dedicato alla ludopatia, al gioco d’azzardo e all’uso responsabile del denaro.

Temi più discussi: Ludopatia e alcolismo fra le dipendenze dei giovani in Lombardia; Ludopatia nel Bresciano, la dipendenza cresce soprattutto on-line; Slow Life, Slow Games: ecco le scuole premiate da Asl e Lucca Comics; Tensione sul riordino del gioco d’azzardo legale. Il nodo delle slot machine, il pressing delle Regioni e le accuse delle opposizioni.

Contrasto alla ludopatia: la Regione Abruzzo approva il nuovo Piano sul gioco d’azzardo patologico con il supporto del CnrAbruzzo - La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che recepisce il progetto esecutivo redatto dal Consiglio nazionale delle Ricerche ... terremarsicane.it

Decreto dignità. Arriva il via libera anche dal Senato. Il provvedimento ora è legge. Confermate tutte le novità sul contrasto alla ludopatiaL'Aula del Senato ha approvato il provvedimento, con 155 pareri favorevoli e 125 contrari, nel testo già licenziato nei giorni scorsi dalla Camera. Confermate tutte le misure all'articolo 9 in tema di ... quotidianosanita.it