Temporali e grandine a Milano strade allagate | esondato il Lambro a rischio anche il Seveso
A Milano, temporali con pioggia forte e grandine hanno causato l’esondazione del Lambro, che ha allagato alcune strade della città. La piena del fiume ha portato a inondazioni in diverse zone. Il Seveso è considerato a rischio di esondazione a causa delle intense precipitazioni. Le strade sono state allagate e si registrano difficoltà negli spostamenti.
Violenti temporali con pioggia intensa e grandine a Milano: il Lambro esonda e allaga diverse strade. L'Assessore Marco Granelli: "Pronti per attivare la vasca del Seveso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Italy is in shock! Hail that could bring Sicily to its knees
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Temi più discussi: Intensi temporali e grandine tra Sabato 30 e Domenica 31 maggio; Grandine e temporali dopo il caldo afoso, è allerta meteo (con temperature in calo) in Emilia Romagna; Meteo, oggi la giornata più torrida: ma al Nord allerta per temporali e maxi-grandine. Domani bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma; Violenti temporali e grandine a Milano: esondato il Lambro, sotto osservazione il Seveso.
#InfoMeteoER Linea di #Temporali con associata grandine e forti raffiche di vento, sulle pianure delle province di #Modena, #ReggioEmilia, #Parma e #Piacenza, in lento spostamento verso sud-ovest bit.ly/radarmeteoER x.com
Intensa grandinata oggi pomeriggio su Verona che ha bloccato anche la A4. Chicchi fino a 3-4 cm di diametro con vetri di alcune auto danneggiati in Valpolicella. Video di Alvise Lanza e Gabriella Lanza #veneto #maltempo #temporali #verona #grandine facebook
Folle tempesta di grandine a Point Clark Ontario Ca. reddit
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