Temporali e grandine a Milano strade allagate | esondato il Lambro a rischio anche il Seveso

A Milano, temporali con pioggia forte e grandine hanno causato l’esondazione del Lambro, che ha allagato alcune strade della città. La piena del fiume ha portato a inondazioni in diverse zone. Il Seveso è considerato a rischio di esondazione a causa delle intense precipitazioni. Le strade sono state allagate e si registrano difficoltà negli spostamenti.

Violenti temporali con pioggia intensa e grandine a Milano: il Lambro esonda e allaga diverse strade. L'Assessore Marco Granelli: "Pronti per attivare la vasca del Seveso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italy is in shock! Hail that could bring Sicily to its knees

Notizie e thread social correlati

Milano sotto la pioggia e la grandine, strade allagate a Ponte Lambro: fiumi sotto osservazioneA Milano, un temporale con pioggia e grandine ha causato allagamenti a Ponte Lambro e ha portato a un aumento dei livelli di alcuni fiumi.

Milano, scatta l'allerta temporali: Seveso e Lambro osservati specialiA Milano si è attivata un'allerta temporali in codice giallo a partire dalle prime ore del mattino di giovedì 14 maggio.

Temi più discussi: Intensi temporali e grandine tra Sabato 30 e Domenica 31 maggio; Grandine e temporali dopo il caldo afoso, è allerta meteo (con temperature in calo) in Emilia Romagna; Meteo, oggi la giornata più torrida: ma al Nord allerta per temporali e maxi-grandine. Domani bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma; Violenti temporali e grandine a Milano: esondato il Lambro, sotto osservazione il Seveso.

#InfoMeteoER Linea di #Temporali con associata grandine e forti raffiche di vento, sulle pianure delle province di #Modena, #ReggioEmilia, #Parma e #Piacenza, in lento spostamento verso sud-ovest bit.ly/radarmeteoER x.com

Folle tempesta di grandine a Point Clark Ontario Ca. reddit

Meteo, Italia tra caldo africano e violenti temporali: dagli sbalzi termici alla grandine, ecco le previsioni fino alla Festa della RepubblicaL’Italia si prepara a una fase meteorologica particolarmente dinamica, segnata dall’alternanza tra caldo intenso, temporali e un progressivo aumento ... leggo.it

Grandine a Milano: temporali violenti e disagi in città dopo il caldo estivo. VIDEOUna violenta ondata di temporali si è abbattuta oggi, giovedì 28 maggio, a Milano. Le precipitazioni, dopo una giornata calda, sono arrivate rapidamente con pioggia intensa, raffiche di vento e grandi ... tg.la7.it