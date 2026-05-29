Tempo Scooter come si preparano i romani alla prova costume

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi un giornalista ha intervistato alcuni romani per capire come si stanno preparando alla prova costume. Tra le risposte, molti hanno menzionato di aver iniziato di recente attività fisica e di aver modificato l’alimentazione. Alcuni hanno riferito di aver aumentato l’assunzione di acqua e di aver ridotto i cibi calorici. Altri hanno indicato di aver scelto di fare esercizi all’aperto o in palestra, in modo da migliorare la forma fisica in vista della stagione estiva.

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Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che come si preparano per la prova costume. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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