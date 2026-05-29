Tempo Scooter come si preparano i romani alla prova costume
Oggi un giornalista ha intervistato alcuni romani per capire come si stanno preparando alla prova costume. Tra le risposte, molti hanno menzionato di aver iniziato di recente attività fisica e di aver modificato l’alimentazione. Alcuni hanno riferito di aver aumentato l’assunzione di acqua e di aver ridotto i cibi calorici. Altri hanno indicato di aver scelto di fare esercizi all’aperto o in palestra, in modo da migliorare la forma fisica in vista della stagione estiva.
Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che come si preparano per la prova costume. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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