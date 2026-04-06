Con l’arrivo della stagione calda, molte persone si preparano alla prova costume. Tra le varie strategie, sempre più diffusa è la bioimpedenziometria, un esame che fornisce dati dettagliati sulla composizione corporea. Questi risultati aiutano a definire obiettivi nutrizionali mirati e a creare piani alimentari personalizzati, andando oltre il semplice controllo del peso. La valutazione permette di conoscere meglio la propria struttura corporea e di pianificare interventi più efficaci.

DA SAPERE. Importante la bioimpedenziometria: fornisce dati che orientano in modo preciso le scelte nutrizionali e gli obiettivi, permettendo di impostare un piano alimentare personalizzato e davvero su misura che va al di là del solo peso. In aprile entra nel vivo la «corsa» alla prova costume. E così il ricorso a diete di ogni tipo per perdere i chili accumulati in inverno. Prima di iniziare, però, oltre al peso sarebbe utile conoscere anche la composizione corporea, ovvero come quel peso è distribuito tra massa grassa, massa muscolare e liquidi. Ma come fare? Con la bioimpedenziometria, esame non invasivo, veloce e indolore. Ne parliamo con il dottor Michele Pastorelli, biologo nutrizionista del Policlinico San Marco e del Centro Diagnostico Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - È già tempo della «prova costume»: ecco qualche consiglio

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"Buon pomeriggio Borrelli, è da tantissimo tempo che la situazione a ponticelli (precisamente nel rione fiat) sta degenerando....oltre i secchi dell'immondizia che non ci consentono di parcheggiare, le persone ci mettono anche sedie....potrebbe passare anche facebook

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