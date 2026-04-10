Tempo Scooter | cosa pensano i romani del lockdown energetico

Oggi, il nostro inviato ha interpellato alcuni cittadini romani per conoscere le loro opinioni sul possibile lockdown energetico, un tema che sta facendo discutere in città. Le risposte variano, ma molti si mostrano preoccupati per le conseguenze di eventuali restrizioni nel settore dell’energia. La questione, al centro del dibattito pubblico, coinvolge diverse opinioni e aumentano i timori tra i residenti.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che cosa ne pensano dello spauracchio del lockdown energetico. Tra guerra e caro-benzina ecco cosa gli hanno risposto. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tempo Scooter: cosa pensano i romani del "lockdown energetico" Tempo Scooter, cosa pensano i romani degli alberi che cadono?Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani se hanno paura degli alberi che cadono in città. Tempo Scooter: monopattini con targa e assicurazione? Cosa pensano i romaniOggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che cosa ne pensano della nuova legge che obbliga i proprietari dei... Argomenti più discussi: Ducati e gli scooter dimenticati: il Cruiser troppo avanti e il Brio che sfidò Vespa e Lambretta; Nuovo divieto per le moto in Italia, stop alla circolazione in queste zone: la data dell’entrata in vigore; Scooter in primavera/estate: uno stile di vita su quattro ruote.; Schianto fatale in scooter. Muore a cinquantotto anni. Secondo vari studi, chi si muove in città con lo scooter potrebbe risparmiare fino a 40 minuti al giorno. Meno tempo nel traffico, parcheggi più facili e percorsi più rapidi. E tu Cosa faresti con 40 minuti in più - facebook.com facebook