teggiano celebra la sua storia tra musica cultura e rievocazione medievale

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, al Castello Macchiaroli di Teggiano, si è svolta una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio locale. L’evento, iniziato alle 15.30, ha combinato musica, cultura e rievocazioni medievali, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione ha interessato gli spazi storici del castello, con attività che hanno riproposto aspetti della storia e delle tradizioni del territorio.