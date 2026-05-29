Teggiano celebra la sua storia tra musica cultura e rievocazione medievale
Sabato 6 giugno, al Castello Macchiaroli di Teggiano, si è svolta una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio locale. L’evento, iniziato alle 15.30, ha combinato musica, cultura e rievocazioni medievali, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione ha interessato gli spazi storici del castello, con attività che hanno riproposto aspetti della storia e delle tradizioni del territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 6 giugno dalle ore 15.30, al Castello Macchiaroli di Teggiano va in scena una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Vallo di Diano. L’evento, promosso dalla Fondazione Monte Pruno e dalla Banca Monte Pruno, in collaborazione con Falaut Afi Ets, unirà la magia della rievocazione storica alla raffinatezza di un concerto di musica classica eseguito in abiti d’epoca. Teggiano rappresenta uno dei borghi medievali più affascinanti del Mezzogiorno, custode di una memoria storica straordinaria e di vicende che ancora oggi rivivono tra le sue mura. Un patrimonio unico che continua a richiamare visitatori, studiosi e appassionati di cultura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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