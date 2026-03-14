Altamura slitta Federicus 2026 | la rievocazione medievale cambia data

A Altamura, la rievocazione medievale Federicus è stata spostata dal mese di aprile a ottobre nel 2026. La manifestazione, che ogni anno attira numerosi visitatori nel centro storico, si svolgerà dunque in una data diversa rispetto al passato. La decisione di cambiare il periodo si riferisce esclusivamente all’organizzazione dell’evento, senza altre variazioni annunciate.

Non si terrà come di consueto a fine aprile, ma nel mese di ottobre: la scelta legata alla presenza di cantieri Pnrr nel centro storico La manifestazione Federicus ad Altamura si prepara a tornare anche nel 2026, ma con una novità. La rievocazione medievale che ogni anno anima il centro storico della cittadina murgiana, richiamando migliaia di visitatori, quest'anno non si terrà a fine aprile, ma nel mese di ottobre. La necessità di far slittare la manifestazione all'autunno è legata alla presenza di cantieri di riqualificazione, finanziati con fondi del Pnrr, che stanno interessando il centro storico della cittadina. Gli interventi, tra cui rientrano anche lavori di ripavimentazione, riguardano alcune delle strade e piazze che abitualmente ospitano gli eventi della rievocazione medievale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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