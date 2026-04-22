Gorizia celebra 1000 anni di storia | un viaggio tra mito e cultura

Gorizia si appresta a festeggiare un secolo di storia con una serie di eventi che si svolgeranno dal 25 al 29 aprile 2026. La città si prepara a ospitare iniziative che coinvolgeranno il territorio e la comunità locale, valorizzando il patrimonio storico e culturale accumulato nel corso dei secoli. La celebrazione segna un momento importante per ricordare le radici e il ruolo della città nel tempo.

La città di Gorizia si prepara a celebrare un anniversario che affonda le radici in oltre un millennio di storia, con una serie di eventi che trasformeranno il territorio in un palcoscenico culturale tra il 25 e il 29 aprile 2026. Il fulcro della manifestazione, denominata Contea. Profumi di cultura europea, è la ricorrenza del compleanno della Contea di Gorizia, il cui riferimento storico risale al 28 aprile 1001, quando un documento ufficiale dell’Imperatore Ottone III sancì la divisione del Castello di Salcano e della villa conosciuta dagli slavi come Gorica tra il Patriarca di Aquileia e il conte del Friuli, Guariento. L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco, Etnos e il Centro tradizioni Borgo San Rocco, ricevendo inoltre il supporto della Regione e di Promoturismo FVG.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia celebra 1000 anni di storia: un viaggio tra mito e cultura Notizie correlate San Leucio celebra i 250 anni della parità di genere tra storia, cultura e responsabilità collettivaLa Real Colonia di San Leucio ha fatto da palcoscenico alla più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale, in occasione dell’8... Alessandria si racconta in audio: il viaggio di Don Giovanni tra storia, mito e paesaggi sonoriAlessandria si prepara a vivere un’esperienza sonora unica, che unisce storia, mito e paesaggio in un viaggio immersivo.