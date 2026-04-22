Cisco Academy | formazione docenti sulla consapevolezza digitale nell’era dell’intelligenza artificiale

Una piattaforma online offre un corso gratuito rivolto a insegnanti, focalizzato sulla consapevolezza digitale nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Il percorso si rivolge a chi desidera approfondire le tematiche legate alla tecnologia e alla sua influenza sulla società e sull’educazione. La formazione si svolge interamente online e mira a fornire strumenti pratici e conoscenze aggiornate per affrontare le sfide del digitale.

Cisco propone un percorso online gratuito per una formazione sulla consapevolezza digitale nell’era dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa fa parte di un progetto a sostegno della Union of Skills dell’Unione Europea. Iscrizioni entro il 22 maggio 2026 Il programma Cisco Networking Academy, attivo in Italia dal 1999, offre ai docenti delle scuole superiori italiane una nuova opportunità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Come i libri possono sopravvivere nell'era dell'Intelligenza artificialeIl caso scoperto di recente dal New York Times e che riguarda la casa editrice Hachette, scivolata sulla buccia di banana di un libro pubblicato in... Tutelare le opere creative nell'era dell'Intelligenza artificialeIl Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede remunerazioni per i produttori di contenuti che vengono usati per addestrare i sistemi. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cisco Academy: formazione docenti sulla consapevolezza digitale nell’era dell’intelligenza artificiale. Cisco Academy: formazione docenti su sicurezza informatica e intelligenza artificialeCisco propone due percorsi online gratuiti per una formazione sui principi della cybersecurity e dell’IA. L’iniziativa fa parte di un progetto a sostegno della Union of Skills dell’Unione Europea. orizzontescuola.it Cisco festeggia 25 anni di formazione IT con le Networking AcademyLe competenze digitali sono la chiave per trasformare il futuro: è da questa convinzione che nel 1997 nacque quello che Cisco definisce il più longevo e lungimirante programma di formazione IT al ... 01net.it