Roma torna Condominio in Fiera | l’evento che ridisegna l’abitare tra sostenibilità e alta formazione

A Roma, il 8 maggio, si terrà la quinta edizione di “Condominio in Fiera” nel quartiere dell’EUR. L’evento, dedicato alla gestione immobiliare, si svolge nel quartiere di Roma e si concentra su temi come sostenibilità e formazione nel settore condominiale. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento annuale di rilievo per professionisti e operatori del settore.

Il condominio italiano cambia pelle e si dà appuntamento nella Capitale. Torna l’ 8 maggio, nel quartiere dell’EUR, la quinta edizione di “Condominio in Fiera”, il forum nazionale che si è imposto come l’evento di riferimento in Italia per la gestione immobiliare. Una giornata di analisi e confronto che mette allo stesso tavolo politica, istituzioni e professionisti per tracciare la rotta di un settore che riguarda oltre 45 milioni di cittadini. Organizzato da Marco Quagliariello, l’evento quest’anno si articola su tre panel tematici, moderati dal Direttore di ADN Kronos, Davide Desario, pronti a sviscerare le sfide di quella che è a tutti gli effetti una rivoluzione: da semplice gestione di stabili a vera e propria “gestione manageriale, finanziaria e digitale”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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