Teatro Scala Ortombina | Otello non sarà dipinto di nero

All’interno del teatro, il direttore di scena ha dichiarato che l’interpretazione di Otello non sarà rappresentata con un cast esclusivamente di attori di colore. Ha aggiunto che questa scelta rappresenta l’aspetto più importante del progetto, prima di ogni altra considerazione. La dichiarazione si riferisce alla produzione in corso e alle decisioni artistiche prese per la rappresentazione dell’opera. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche al cast o al copione.

“ L’Otello non sarà dipinto di nero, questa è la cosa più importante, dopo da lì viene tutto il resto”. Così il sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, a margine della presentazione della stagione 20262027 del Teatro alla Scala aperta proprio dall’opera di Giuseppe Verdi tratta dal dramma di William Shakespeare. “Il fatto che non sia dipinto di nero – continua il sovrintendente – se leggiamo bene Boito e Verdi, ha poca importanza. La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle. Insomma ci sono tante riflessioni che potremmo fare”. Questo articolo Teatro Scala, Ortombina: "Otello non sarà dipinto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Prima della Scala 2026, Ortombina: Otello non sarà dipinto di nero

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