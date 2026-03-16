Per la Prima della Scala del 2026 è stato annunciato che sarà rappresentato Otello, l’opera di Giuseppe Verdi. L’anno successivo, il palcoscenico milanese ospiterà ancora un allestimento del compositore. Inoltre, al teatro di Milano arriverà il regista Luca Guadagnino, noto per il suo lavoro nel cinema. La programmazione 2026 si focalizza su questi due eventi principali.

Milano, 16 marzo 2026 – Faro puntato sul Piermarini: sarà l’ Otello di Giuseppe Verdi con la regia di Damiano Michieletto e sul podio Myung-Whun Chung, al suo debutto come direttore musicale, ad aprire la prossima stagione del teatro alla Scala, come da tradizione il 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. E sempre un'opera di Verdi inaugurerà la stagione successiva, nel 2027: stiamo parlando di “Un ballo in maschera”, che vedrà la direzione sempre di Chung e la regia del palermitano Luca Guadagnino. La stagione del Piermarini. La stagione è stata presentata a grandi linee oggi al consiglio di amministrazione così come la programmazione del triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per la Prima della Scala 2026 ci sarà Otello. L’anno dopo? Ancora Verdi. E al Piermarini arriva Luca Guadagnino

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