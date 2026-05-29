Il maestro Chung Myung-whun è stato nominato nuovo direttore musicale della Scala. Ha firmato il contratto, a 37 anni dalla sua prima direzione nel teatro. Il suo compenso annuo è di 100.000 euro. La notizia è stata comunicata dal sindaco di Milano attraverso i social, accompagnata da una foto con il maestro.

Il maestro Chung Myung-whun è il nuovo direttore Musicale della Scala. "Oggi, a 37 anni dalla sua prima direzione nel nostro teatro, ha firmato il contratto", ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano Giuseppe Sala postando una foto con il maestro. "Il 7 dicembre aprirà la nuova stagione scaligera con l’Otello. A Milano la cultura conta", ha concluso. Il maestro Chung – da tempo designato come direttore musicale del teatro milanese – ha firmato un contratto fino al 2030, cioè fino alla scadenza del sovrintendente della Scala Fortunato Ortombina, con una opzione per i due anni successivi, con un fisso di 100mila euro come direttore musicale a cui si aggiungono alcune altre voci (si parla di 25mila euro per recita d’opera o concerto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chung Myung-whun direttore musicale. Per lui un fisso da 100mila euro l’anno

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Myung-Whun Chung

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