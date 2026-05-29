Tavolini e sedie sulle strisce blu | le nuove regole del Comune per l' occupazione di suolo

Il Comune di Napoli ha approvato un nuovo regolamento che modifica le modalità di occupazione del suolo pubblico. Secondo le nuove regole, i tavolini e le sedie possono essere collocati sulle strisce blu, riducendo così lo spazio riservato ai posti auto. La normativa entrerà in vigore a breve e prevede un aumento delle aree destinate alle attività di somministrazione, con conseguente diminuzione dei parcheggi disponibili nelle zone interessate.

Più tavolini meno posti auto. Emerge anche questo dal nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico che il Comune di Napoli si appresta a varare. Un provvedimento, rivolto a bar e ristoranti, che potrebbe incrementare la già grande quantità di suolo occupato in città. La giunta Manfredi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Temi più discussi: San Pantaleo, la guerra dei tavolini finisce al Tar: respinti i ricorsi dei ristoratori; Tavolini e sedie anche sulle strisce blu: le nuove regole del Comune per l'occupazione di suolo; Bari, piazze del centro più vive: autorizzati i primi tavolini; Dehors, la partita dei costi. Sì alle tariffe in base ai guadagni: Con equilibrio, non per fare cassa.

E dove c'è impunità fascista, arriva puntuale la violenza squadrista. Scontri, sedie e tavolini che volano, e a farne le spese è un giornalista de @il_piccolo. Tutta la mia solidarietà a Gianpaolo Sarti, vigliaccamente colpito da un pugno mentre documentava i fatt x.com

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