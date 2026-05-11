Tavolini esterni sul Lungomare di Napoli nuove regole | ristoranti e pizzerie dovranno avere arredi bianchi vietate le pedane
A Napoli, sul lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro, sono state introdotte nuove regole per i dehors dei locali. I ristoranti e le pizzerie devono utilizzare tavolini di colore bianco e sono vietate le pedane esterne. La disposizione degli arredi deve rispettare queste indicazioni, che entreranno in vigore a breve. La modifica riguarda tutte le attività che si affacciano sulla zona marinara della città.
Nuovo regolamento dehors per il lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro: ristoranti e pizzerie dovranno avere tavolini bianchi e niente pedane.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
False recensioni di hotel e ristoranti, cambiano le regole: ecco quando sono vietateRoma, 7 aprile 2026 – Recensioni online entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto, e solo da chi ha effettivamente...
Pedane sul Lungomare di Napoli, Fico e Manfredi cercano di sbloccare il progettoPedane mobili sul lungomare di Napoli: sì di Comune e Regione, ma non della Soprintendenza.