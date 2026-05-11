Tavolini esterni sul Lungomare di Napoli nuove regole | ristoranti e pizzerie dovranno avere arredi bianchi vietate le pedane

A Napoli, sul lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro, sono state introdotte nuove regole per i dehors dei locali. I ristoranti e le pizzerie devono utilizzare tavolini di colore bianco e sono vietate le pedane esterne. La disposizione degli arredi deve rispettare queste indicazioni, che entreranno in vigore a breve. La modifica riguarda tutte le attività che si affacciano sulla zona marinara della città.

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