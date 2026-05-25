Sosta ipotesi nuove strisce blu nell' area Scandali-Cittadella | il Comune chiede un parere ai residenti

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Ancona ha avviato un sondaggio tra i residenti per raccogliere opinioni sulla possibile introduzione di nuove strisce blu nell’area tra via Circonvallazione, via Scandali, via XXV Aprile, via Marini e piazza Fontana. La consultazione riguarda la riorganizzazione della sosta nella zona e si inserisce in un progetto di modifica della gestione dei parcheggi. La decisione sarà presa sulla base delle risposte raccolte dai cittadini.

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ANCONA - Nuove zone blu nell’area Scandali-Cittadella. Il Comune di Ancona ha avviato un sondaggio rivolto ai cittadini per raccogliere opinioni sulla possibile riorganizzazione della sosta nell’area compresa tra via Circonvallazione, via Scandali, via XXV Aprile, via Marini e piazza Fontana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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