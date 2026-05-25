Sosta ipotesi nuove strisce blu nell' area Scandali-Cittadella | il Comune chiede un parere ai residenti

Notizia in breve

Il Comune di Ancona ha avviato un sondaggio tra i residenti per raccogliere opinioni sulla possibile introduzione di nuove strisce blu nell’area tra via Circonvallazione, via Scandali, via XXV Aprile, via Marini e piazza Fontana. La consultazione riguarda la riorganizzazione della sosta nella zona e si inserisce in un progetto di modifica della gestione dei parcheggi. La decisione sarà presa sulla base delle risposte raccolte dai cittadini.