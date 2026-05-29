Taranto Asilo nido Mar Grande trovata una soluzione condivisa per garantire continuità ai bambini
L’asilo nido “Mar Grande” di Taranto chiuderà con una soluzione condivisa per garantire la continuità ai bambini. La decisione è stata presa dopo un accordo tra le parti coinvolte, evitando la chiusura anticipata prevista in precedenza. Nessun dettaglio ulteriore è stato comunicato sui termini dell’intesa o sulle modalità di gestione futura dell’istituto. La situazione si è risolta senza ulteriori interventi o provvedimenti giudiziari.
Si chiude con una soluzione di compromesso la vicenda relativa alla chiusura anticipata dell’asilo nido “Mar Grande” di Taranto. Dopo giorni di confronto e tensioni tra famiglie, Marina Militare e rappresentanze sindacali, è stato raggiunto un accordo con la “ABC English School”, scuola paritaria del centro cittadino che garantirà ai bambini il completamento dell’anno educativo fino al 31 luglio e l’avvio del prossimo anno scolastico, con possibilità di frequenza anche nel mese di settembre. L’intesa è stata illustrata nel corso di un incontro svoltosi presso il nido “Mar Grande”, alla presenza dei genitori, del Comando Interregionale Marittimo Sud e del direttore didattico Simon Izzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Taranto, caso asilo Mar Grande: USIM denuncia il trasferimento dei bambini
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