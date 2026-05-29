L’asilo nido “Mar Grande” di Taranto chiuderà con una soluzione condivisa per garantire la continuità ai bambini. La decisione è stata presa dopo un accordo tra le parti coinvolte, evitando la chiusura anticipata prevista in precedenza. Nessun dettaglio ulteriore è stato comunicato sui termini dell’intesa o sulle modalità di gestione futura dell’istituto. La situazione si è risolta senza ulteriori interventi o provvedimenti giudiziari.

Si chiude con una soluzione di compromesso la vicenda relativa alla chiusura anticipata dell’asilo nido “Mar Grande” di Taranto. Dopo giorni di confronto e tensioni tra famiglie, Marina Militare e rappresentanze sindacali, è stato raggiunto un accordo con la “ABC English School”, scuola paritaria del centro cittadino che garantirà ai bambini il completamento dell’anno educativo fino al 31 luglio e l’avvio del prossimo anno scolastico, con possibilità di frequenza anche nel mese di settembre. L’intesa è stata illustrata nel corso di un incontro svoltosi presso il nido “Mar Grande”, alla presenza dei genitori, del Comando Interregionale Marittimo Sud e del direttore didattico Simon Izzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Taranto. Asilo nido “Mar Grande”, trovata una soluzione condivisa per garantire continuità ai bambini

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Taranto, caso asilo Mar Grande: USIM denuncia il trasferimento dei bambini

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