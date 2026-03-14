Ampliato l' asilo nido Farfabruco | potrà ospitare 60 bambini

Sabato 14 marzo si è svolto il taglio del nastro all’asilo nido Farfabruco, che è stato recentemente ampliato. Grazie ai lavori di ristrutturazione, l’asilo potrà ora ospitare fino a 60 bambini, offrendo nuove possibilità di accoglienza e spazi dedicati ai più piccoli. La cerimonia ha segnato l’inaugurazione ufficiale della struttura rinnovata.

Si è svolto sabato 14 marzo il taglio del nastro all'asilo d'infanzia Farfabruco. Un centro che, dopo gli ultimi lavori, da oggi potrà accogliere 60 bambini. Presenti all'inaugurazione il sindaco Alessandro Basso, l'assessore all'istruzione Pietro Tropeano e l'esponente della giunta Fedriga Cristina Amirante. “In un momento in cui la denatalità rappresenta una delle sfide più critiche per la nostra comunità, il raddoppio dei posti di questo asilo nido assume un valore di particolare importanza – ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Amirante – Va ricordato che la struttura ha beneficiato di due... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Ampliamento asilo: un milione di euro per ospitare altri 30 bambiniIl sindaco di Este Matteo Pajola ha fatto il punto sugli investimenti in ambito scolastico. Orrore in un asilo nido, bambini legati e maltrattati dalle educatriciNel pomeriggio di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento hanno eseguito un’ordinanza di divieto di dimora nei confronti di cinque... Altri aggiornamenti su Ampliato l'asilo nido Farfabruco potrà... Discussioni sull' argomento Bedonia: un modello educativo che sfida lo spopolamento; Nidi Gratis in Toscana, confermata la misura. Lavori pubblici: Amirante, ampliato il nuovo nido FarfabrucoL'assessore al taglio del nastro della struttura per l'infanzia Trieste, 14 mar - In un momento in cui la denatalitÃ rappresenta una delle sfide piÃ¹ critiche per la nostra comunitÃ , ... ilgazzettino.it ASILO VIESTE Asilo nido comunale di Vieste, raddoppiano i posti: impegno di spesa per l’estensione del servizioL’amministrazione ha disposto l’estensione del servizio educativo, portando da 30 a 60 il numero complessivo dei bambini accolti ... statoquotidiano.it Più collegamenti rispetto al passato, ma anche per un periodo più lungo: ampliato il periodo di attivazione delle linee tra le principali realtà costiere del Friuli Venezia Giulia - facebook.com facebook Ristorante ampliato e oli smaltiti male, scatta il controllo della Polizia Locale x.com