Chiusura dell’asilo nido Mar Grande a Taranto | USIM ottiene il posticipo dei lavori della Marina Militare

L’asilo nido “Mar Grande” situato nella Base Navale di Taranto sarà chiuso, ma l’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina – ha ottenuto il rinvio dei lavori della Marina Militare. La decisione permette di evitare disagi per 26 famiglie con figli che frequentavano il servizio. La chiusura è stata annunciata e l’intervento sindacale ha portato a un posticipo delle opere in programma.

Una soluzione concreta per evitare disagi a 26 famiglie: questo il risultato dell’intervento di USIM – Unione Sindacale Italiana Marina, dopo l’annuncio della chiusura dell’asilo nido “Mar Grande”, all’interno della Base Navale di Taranto. La chiusura, prevista per il 1° giugno a causa di lavori di manutenzione straordinaria, aveva generato forte preoccupazione tra i genitori dei bambini, tra militari e personale civile della Difesa, mettendo a rischio il delicato equilibrio tra vita familiare e impegni professionali. Determinante è stato l’intervento del Segretario Generale di USIM, dott. Francesco Nastasia, che ha avviato un dialogo diretto con le istituzioni competenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Chiusura dell’asilo nido “Mar Grande” a Taranto: USIM ottiene il posticipo dei lavori della Marina Militare Articoli correlati Lavori di riqualificazione dell'asilo nido della frazione, Comune avvia le procedureIl responsabile del settore servizi pubblici del comune di Capua ha avviato le procedure per la scelta di 5 operatori economici a cui affidare i... Leggi anche: Partiti i lavori per il tetto dell’asilo nido