Tagli per 3.917 cattedre di potenziamento nei prossimi tre anni | il 18% in Campania I dati in anteprima per regione TABELLE

Nel triennio, sono previsti tagli per circa 3.917 cattedre di potenziamento, con una quota dell’18% in regione Campania. La pianificazione degli organici docenti viene stabilita dal Ministero dell'Istruzione, che ha diffuso i dati in anteprima. I numeri indicano come le riduzioni interessino varie aree del paese, ma non vengono specificate le modalità di attuazione o le ripercussioni sui singoli istituti scolastici. La programmazione riguarda i posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa.

Nel 2026-2027 il contingente nazionale dei posti di potenziamento scende a 48.795 unità, rispetto alle 50.202 dell’anno precedente. Nel giro di tre anni il sistema scolastico perderà quindi 3.917 posti di potenziamento rispetto all’organico del 2025-2026. Considerando invece il periodo 2026-2027 2028-2029, la riduzione prevista è pari a 2.510 posti. L’intervento di contenimento della spesa e di adeguamento alla dinamica demografica viene dunque concentrato quasi esclusivamente sui posti di potenziamento. La conseguenza diretta della riduzione del potenziamento è il progressivo calo dell’intero organico dell’autonomia. Il sistema perderà quindi 3. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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