Dopo quasi dieci anni di assenza, l'artista torna con un nuovo progetto musicale intitolato “La storia più bella”. In un'intervista ha parlato delle difficoltà incontrate, tra porte chiuse e la passione per la musica. Ha espresso la volontà di partecipare a programmi televisivi come Sanremo e di alternare esperienze tra talent come Amici e X Factor, per permettere al pubblico di abituarsi ai nuovi contenuti.

Dopo quasi 10 anni lontana dalla discografia, Syria torna con nuova musica e con la voglia di rimettersi in gioco senza inseguire le logiche frenetiche imposte solitamente dal mercato discografico. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “La storia più bella”, la cantante si racconta a noi di SuperGuidaTV tra maternità, vita privata, ricordi di carriera e riflessioni scena musicale italiana di oggi. Dalla voglia di realizzare un album autentico immersa nella natura fino al sogno di tornare un giorno sul palco del Festival di Sanremo, Syria, ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, senza nascondere le paure, i dubbi e le nuove consapevolezze acquistate in questi anni lontana dai riflettori ma mai dalla musica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Syria torna dopo 10 anni con “La storia più bella”: “La musica vive una compulsività imbarazzante. Ho ricevuto porte in faccia. Sanremo? Ci tornerei. I talent? Magari un anno Amici e un anno X Factor, il pubblico avrebbe il tempo di accogliere quello che viene proposto” – Intervista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Syria torna con il singolo “La storia più bella”Da venerdì 22 maggio, Syria torna sulla scena musicale con il singolo intitolato “La storia più bella”.

Dopo più di un anno attivata la corrente alla lavanderia: “Ma non ho ricevuto rimborsi, andrò in tribunale”Dopo più di un anno dall’attivazione della corrente, la lavanderia di Bergamo ha annunciato di non aver ancora ricevuto rimborsi e ha dichiarato che...

Si parla di: Syria, in digitale e in radio dal 22 maggio il singolo La storia più bella; Syria torna con il singolo La storia più bella.

Syria torna con il singolo La storia più bellaMILANO - Syria torna con il singolo La storia più bella, disponibile in radio e sulle piattaforme da venerdì 22 maggio per FLUIDOSTUDIO in distribuzione ... lopinionista.it