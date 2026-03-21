Dopo più di un anno attivata la corrente alla lavanderia | Ma non ho ricevuto rimborsi andrò in tribunale

Dopo più di un anno dall’attivazione della corrente, la lavanderia di Bergamo ha annunciato di non aver ancora ricevuto rimborsi e ha dichiarato che procederà per vie legali. Nel frattempo, sui social si diffonde un meme tratto dal film Titanic in cui un personaggio ricorda il naufragio dicendo: “Sono trascorsi 84 anni…”.

Bergamo. Uno dei meme più diffusi sul web negli ultimi anni rimanda a una scena del film Titanic. Rose, ormai anziana, introduce il racconto del naufragio del translatico pronunciando la frase “Sono trascorsi 84 anni.”. Un aforisma diventato popolare per la sua esagerazione drammatica, tipica della storica pellicola, e usato ironicamente sui social per indicare che è passato un tempo lunghissimo in attesa di qualcosa. Non ha forse dovuto aspettare un secolo, ma Javier Delgado per più di un anno si è trovato in una situazione ai limiti del paradossale: prima di poter avviare la sua lavanderia in via Moroni per 14 mesi ha atteso pazientemente i lavori di aumento della potenza elettrica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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