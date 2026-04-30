Nuovo medico di base a nord di Udine | ecco cosa cambia per i pazienti

Dal 1° maggio, nel territorio a nord di Udine, entrerà in servizio una nuova dottoressa di medicina generale. La dottoressa Federica Russo sostituirà la collega uscente, la dottoressa Serafina Lovascio, nel ruolo di medico di base del Distretto sociosanitario Friuli Centrale. La sostituzione interessa i pazienti che si affidano a questa struttura nel territorio. La dottoressa Russo assumerà le sue nuove responsabilità a partire dalla data stabilita.

Cambio nel servizio di medicina generale nel territorio a nord di Udine. Dal 1° maggio prenderà servizio la dottoressa Federica Russo, nuova medico di base del Distretto sociosanitario Friuli Centrale, che subentra alla dottoressa Serafina Lovascio. Una novità che riguarda direttamente molti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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