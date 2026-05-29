L’amministrazione comunale di Pergine ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione del palazzo municipale. La decisione segna un passaggio chiave nel percorso che porterà ai lavori di riqualificazione. L’approvazione riguarda le previsioni di spesa e le modalità di intervento, senza ancora definire i tempi di realizzazione. La delibera è stata adottata oggi, aprendo la strada alle successive fasi di progettazione esecutiva e gara d’appalto.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Un importante passo avanti verso la fase operativa nel percorso che porterà alla ristrutturazione del palazzo municipale di Pergine. L’amministrazione comunale ha infatti approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica, passaggio decisivo per poter avviare concretamente le fasi successive di progettazione e l’individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento. La decisione è arrivata in seguito ad un articolato percorso di verifiche tecniche che, avviate alcuni anni fa e approfondite nei mesi scorsi, hanno evidenziato alcune criticità dell’edifico, di natura strutturale e sismica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Svolta” per il palazzo municipale di Pergine l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

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