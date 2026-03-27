Torre dei Modenesi a Finale Emilia consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico-economica

Nella serata di ieri, si è svolto un incontro, sia in presenza che online, durante il quale è stato presentato ai consiglieri comunali il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ricostruzione della Torre dei Modenesi a Finale Emilia. La torre, crollata il 20 maggio 2012, rappresenta un simbolo del terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna.

L'intervento prevede la ricostruzione con manufatti artigianali in cotto, riutilizzando anche le pietre originali che i volontari erano riusciti a recuperare nei mesi successivi al sisma L’architetto Lavinia de Bonis, Responsabile Unico del Progetto della Torre, ha ripercorso le tappe svolte dal momento della sua nomina. Gli ingegneri incaricati Francesca Barone e Marco Fontana hanno quindi illustrato gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), primo livello di progettazione obbligatorio per le opere pubbliche, introdotto per unificare i vecchi progetti preliminari e definitivi. Elaborati che sono stati... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Torre dei Modenesi a Finale Emilia, consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico-economica Articoli correlati Leggi anche: Roma, nuovo stadio di Pietralata: domani l'ok alla fattibilità tecnico economica? Ospedale, semaforo verde. Il progetto in Regione: via allo studio di fattibilità: "Poi inizieremo a lavorarci"Nuovo ospedale della Martesana, si va al voto in consiglio regionale, passa, a maggioranza e con due emendamenti, la "mozione Gallizzi": via libera a... Una selezione di notizie su Finale Emilia Argomenti discussi: La scuola del futuro si ritrova a Cervia: docenti e dirigenti modenesi a lezione di Intelligenza Artificiale. Finale Emilia, ricostruzione della Torre dei Modenesi: consegnato in Regione il progettoLa Provincia: La scelta che è stata fatta dai professionisti è quella di ricostruire la torre con manufatti artigianali in cotto, riutilizzando anche le pietre originali ... lapressa.it La torre-icona risorgerà, ricostruita con le stesse pietreIl Comune di Finale Emilia bandirà entro fine anno la gara d'appalto per ricostruire la Torre dei Modenesi, simbolo del sisma 2012. Il progetto prevede un nuovo scheletro in acciaio, conservando le ... ilrestodelcarlino.it