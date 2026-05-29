Poco dopo le 10, uno svincolo dell’autostrada A2 a Battipaglia è stato teatro di un incidente: un tir ha perso alcune angurie sulla carreggiata. La merce si è sparsa su entrambe le corsie, creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale per gestire la situazione e ripulire la strada. Nessun ferito, ma il traffico ha subito rallentamenti significativi.

Tragedia sfiorata poco dopo le 10 allo svincolo di Battipaglia dell’A2. Nella curva d’ingresso, un camion che trasportava angurie ha perso il carico e solo per un caso fortuito non ha colpito o danneggiato le auto che si trovavo dietro e che non sono state colpite dalle cassette, evidentemente non ancorate con sufficiente sicurezza al tir. Un’intesa per rafforzare la governance del servizio idrico integrato in Irpinia. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Svincolo A2 Battipaglia, Tir perde angurie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A2 riaperta: disinnescate due bombe tra Eboli e BattipagliaNella zona tra Eboli e Battipaglia, due ordigni bellici sono stati disinnescati con successo, permettendo la riapertura della strada che collega...

Bologna, scontro tra due tir alla Pescarola: svincolo chiuso e caosNel primo pomeriggio di martedì 14 aprile 2026, due tir si sono scontrati nella zona della Pescarola a Bologna, provocando l’immediata chiusura dello...

Incidente sull’autostrada A2 a Battipaglia: 2 feriti gravi, 4 auto coinvolteDue feriti gravi in un incidente stradale avvenuto sulla rampa dello svincolo per Battipaglia (Salerno) della A2; nello schianto coinvolti quattro veicoli. È di due feriti gravi il bilancio ... fanpage.it

Incidente tra quattro auto allo svincolo autostradale dell'A2 di Battipaglia: 2 feriti graviIncidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 17, all'altezza dello svincolo autostradale dell'A2 di Battipaglia, per cause da accertare, fra quattro automobili. Coinvolte 7 persone, di cui 2 ... ilmattino.it