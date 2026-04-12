A2 riaperta | disinnescate due bombe tra Eboli e Battipaglia

Nella zona tra Eboli e Battipaglia, due ordigni bellici sono stati disinnescati con successo, permettendo la riapertura della strada che collega Salerno a Reggio Calabria. Le operazioni di neutralizzazione sono state completate senza incidenti, ripristinando così la normale circolazione sulla direttrice interessata. La polizia e le forze specializzate hanno gestito le operazioni di sicurezza durante le operazioni di disinnesco.

Il transito sulla direttrice che collega Salerno e Reggio Calabria è tornato alla normale operatività dopo il successo delle operazioni di neutralizzazione di due ordigni bellici rinvenuti tra Eboli e Battipaglia. La chiusura dell’arteria principale del Sud Italia, necessaria per garantire l’incolumità dei tecnici durante le manovre di disinnesco, ha causato diverse ore di forti rallentamenti per gli utenti della strada. Gestione operativa e ripristino della viabilità. Le squadre specializzate sono intervenute sul tratto della A2, nota come Autostrada del Mediterraneo, permettendo di risolvere la situazione senza che si verificassero complicazioni durante le fasi più delicate del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A2 riaperta: disinnescate due bombe tra Eboli e Battipaglia Disinnesco ordigni bellici, chiude l'A2 tra Battipaglia e Eboli: in campo la Protezione CivileIn vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, prevista per domani per consentire le operazioni di disinnesco di due... Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: i disagi per la circolazioneTutto pronto per le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di...