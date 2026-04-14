Bologna scontro tra due tir alla Pescarola | svincolo chiuso e caos

Nel primo pomeriggio di martedì 14 aprile 2026, due tir si sono scontrati nella zona della Pescarola a Bologna, provocando l’immediata chiusura dello svincolo e creando forti disagi alla viabilità. L’incidente ha causato il blocco totale del traffico nella zona, con le forze dell’ordine sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Non sono ancora state rese note le cause dello scontro.

Un violento impatto tra due autoarticolati ha paralizzato il traffico nella zona della Pescarola a Bologna, nel primo pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026. L’incidente, avvenuto poco dopo le 14:00 sulla rampa che conduce verso San Lazzaro, ha coinvolto due mezzi pesanti, lasciando i conducenti con ferite che, secondo le prime valutazioni fornite dai soccorritori, non risultano gravi. Blocco logistico e criticità sulla viabilità bolognese. L’entità dello scontro ha costretto le autorità a una gestione complessa dell’area, con la chiusura totale dello svincolo 5 del Quartiere Lame. A causa dell’incastro dei due autocarri, le operazioni di rimozione si sono protratte per diverse ore, complicando il ripristino della normale circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, scontro tra due tir alla Pescarola: svincolo chiuso e caos Incidente A1, scontro tra due tir provoca fino a 8km di coda verso BolognaSecondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, l’impatto ha provocato fino a otto chilometri di coda in direzione Bologna, con pesanti... Leggi anche: Incidente in A13 tra Bologna e Ferrara: scontro tra tir, autista incastrato