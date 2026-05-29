Sventata la truffa del finto poliziotto | anziani salvati dal dubbio e dal pronto intervento di un amico ispettore

La truffa del "finto poliziotto" è fallita a Ravanusa grazie a un attimo di lucidità di una delle vittime e all'intervento dell'ispettore della polizia locale Angelo Di Natali, amico della coppia presa di mira. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. I malviventi avevano utilizzato una tecnica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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