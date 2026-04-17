A Treviso, due anziani coniugi sono stati raggirati da un giovane che si è spacciato per un agente di polizia, riuscendo a portare via diverse centinaia di euro e alcuni oggetti di valore. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del sospettato, che aveva messo in atto questa truffa ai danni dei coniugi. La vicenda è stata resa nota dalle autorità locali, che stanno indagando sull'accaduto.

Un arresto con restituzione di denaro e gioielli, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Treviso, dove un giovane è stato fermato in flagranza per truffa ai danni di due anziani coniugi. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione e si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore. Un arresto a Treviso La dinamica della truffa L’intervento della Polizia e l’arresto Restituzione dei beni e ulteriori accertamenti Il contesto dell’operazione Un arresto a Treviso Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Squadra Mobile è intervenuta in via Monterumici, a seguito di una segnalazione di un giovane con atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto poliziotto a Treviso, coniugi anziani truffati per centinaia di euro e oggetti preziosi

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